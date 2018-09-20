Нацбанк планирует организовать «финтех-песочницу» - Рожкова

Национальный банк планирует организовать так называемую «финтех-песочницу», чтобы понять, что нужно этому рынку и как его регулировать.

Об этом на Первом украинском валютном форуме сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«К нам обращается много людей в Facebook, по электронной почте. Нам говорят, что мы мешаем развитию Финтеха. Но когда мы приходим к сути, мы не понимаем, что нужно упрощать. Поэтому мы приняли решение организовать такую ​​“песочницу” на базе Национального банка, в которую мы пригласим всех, кто имеет отношение к финтехкомпаниям, инновациям, технологиям», – сказала Рожкова.

Она также отметила, что НБУ выступает за упрощение регулирования финучреждений, которые не несут на себе риск кредиторов.

«Мы надеемся, что будет принят закон о сплите, что позволит нам воплотить в жизнь все те дерегуляции, которые назрели, и которых требует финансовый сектор», – говорит Рожкова.

По ее мнению, чрезмерно жесткое регулирование может даже навредить рынке. Главным законом для компаний, которые не несут на себе кредитные риски, должен стать закон о защите прав кредиторов, который сейчас ожидает принятия во втором чтении.