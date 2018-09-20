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"Северный поток-2" сделает Германию полностью зависимой от российской энергии — Трамп

"Северный поток-2" сделает Германию полностью зависимой от российской энергии — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что проект газопровода “Северный поток-2” сделает Германию полностью зависимой от российской энергии.

Об этом он заявил во время своего выступления на заседании 73-й Генеральной ассамблеи ООН.

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“Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если она немедленно не изменит курс”, — сказал Трамп.

Он также похвалил Польшу и другие страны, которые развивают энергетические проекты, не связанные с Россией.

Ранее в Госдепе США заявили, что могут прибегнуть к введению санкций против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода “Северный поток-2”.

Многие страны Центральной и Восточной Европы также выступают против проекта, который, по их мнению, увеличит зависимость Европы от российского газа.

По материалам Економічна Правда
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