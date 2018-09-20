В США ожидают роста цен на золото

Золото будет расти в течение следующего года на фоне усиления опасений по поводу роста дефицита бюджета США и торговой войны, которая начинает наносить ущерб экономике страны.
Об этом говорится в прогнозе Bank of America Merrill Lynch.
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Стоимость золота может составить в среднем 1350 долларов за унцию в 2019 году, поскольку реформы корпоративного налогообложения ухудшают бюджетный баланс США, сказал Франциско Бланш, главный аналитик по сырьевым товарам.
Золото торгуется на этой неделе на спотовом рынке на уровне 1196 доллара и в среднем по 1285 долларов в этом году. Золото пока закрепляется вблизи этой отметки после пяти месяцев падения, или наихудшего периода с 2013 года.
“Мы по-прежнему довольно конструктивно настроены в отношении золота в долгосрочной перспективе на фоне опасений о будущем экономики США, хотя сейчас она выглядит относительно хорошо”, – сказал Бланш.
“В краткосрочной перспективе доминируют влияние сильного доллара и рост ставок. Но в долгосрочной перспективе огромный дефицит госбюджета США весьма положителен для золота”, – отметил он.
Миллиардер Рэй Далио предсказал, что спад экономики США наступит примерно через два года, и это вызовет обвал доллара, так как правительство печатает деньги для финансирования растущего дефицита бюджета. Goldman Sachs Group также присоединился к “хору “быков”, прогнозируя золото на уровне 1325 долларов через 12 месяцев.
Бюджетное управление Конгресса прогнозировало ранее, что сокращение налогов в сочетании с новыми федеральными расходами приведет к дефициту бюджета в 1 триллион долларов в 2020 году.
Это вынудило Министерство финансов США увеличить продажи нот и облигаций до уровня, который в последний раз наблюдался после рецессии, закончившейся в 2009 году.