В США ожидают роста цен на золото

Золото будет расти в течение следующего года на фоне усиления опасений по поводу роста дефицита бюджета США и торговой войны, которая начинает наносить ущерб экономике страны.

Об этом говорится в прогнозе Bank of America Merrill Lynch.

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Стоимость золота может составить в среднем 1350 долларов за унцию в 2019 году, поскольку реформы корпоративного налогообложения ухудшают бюджетный баланс США, сказал Франциско Бланш, главный аналитик по сырьевым товарам.

Золото торгуется на этой неделе на спотовом рынке на уровне 1196 доллара и в среднем по 1285 долларов в этом году. Золото пока закрепляется вблизи этой отметки после пяти месяцев падения, или наихудшего периода с 2013 года.

“Мы по-прежнему довольно конструктивно настроены в отношении золота в долгосрочной перспективе на фоне опасений о будущем экономики США, хотя сейчас она выглядит относительно хорошо”, – сказал Бланш.

“В краткосрочной перспективе доминируют влияние сильного доллара и рост ставок. Но в долгосрочной перспективе огромный дефицит госбюджета США весьма положителен для золота”, – отметил он.

Миллиардер Рэй Далио предсказал, что спад экономики США наступит примерно через два года, и это вызовет обвал доллара, так как правительство печатает деньги для финансирования растущего дефицита бюджета. Goldman Sachs Group также присоединился к “хору “быков”, прогнозируя золото на уровне 1325 долларов через 12 месяцев.

Бюджетное управление Конгресса прогнозировало ранее, что сокращение налогов в сочетании с новыми федеральными расходами приведет к дефициту бюджета в 1 триллион долларов в 2020 году.

Это вынудило Министерство финансов США увеличить продажи нот и облигаций до уровня, который в последний раз наблюдался после рецессии, закончившейся в 2009 году.