Рыбакам выпишут новые штрафы

Правительство намерено радикально пересмотреть штрафы для нарушителей правил рыбалки. Санкции как к простым людям, так и крупным браконьерам планируют увеличить сразу в 5-10 раз. Соответствующие изменения содержит законопроект №9125, поданный Кабмином в Раду 24 сентября.

В частности, проект предусматривает усиление ответственности по таким статьям:

Нарушение правил рыбалки – с 34-170 грн. до 680-2550 грн.;

Грубое нарушение правил рыбалки (сети, электроудочки, нарушение квот) – с 340-680 грн. до 3,4-8,5 тыс. грн.;

Повторное грубое нарушение (ранее норма отсутствовала) – 6,8-11,9 тыс. грн.

Кроме того, значительно увеличиваются штрафы за нарушение требований системы мониторинга рыболовецких суден. А также устанавливается ответственность за несоздание условий для существования и размножения биоресурсов при осуществлении работ на землях водного фонда.

Тем же документом Кабмин наделяет правом общественных инспекторов осуществлять ревизии на личном транспорте и за собственные средства. Иными словами, совместные с законными представителями рыбоохраны рейды они смогут проводить «партизанскими» методами.