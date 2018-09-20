Италия будет держать дефицит бюджета под контролем

Источник в правительстве Италии заявляет, что в бюджете 2019 года уровень дефицита будет и дальше составлять менее 2%.

Об этом стало известно после заседания в офисе премьер-министра страны.

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Правительство в составе «Движения пяти звезд» и «Лиги севера» должна представить основные параметры бюджета на следующий год на этой неделе. При этом было решено не переходить психологический рубеж в 2%.

В рамках самого заседания министр экономики Италии Джиованни Триа, который не принадлежит ни к одной политической силе коалиционного правительства, настаивал на уровне дефицита бюджета в 1,6%.

В то же время популистское «Движение пяти звезд» по-прежнему продолжало настаивать на увеличении дефицита бюджета более 2%. Данная политическая сила требует увеличения социальных расходов, что привело бы к увеличению бюджета.

Также «Движение пяти звезд» угрожало увольнениями в министерстве экономики, если его служащие не поддержат идею дополнительного финансирования социальных программ.