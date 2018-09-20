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Нацбанк готовит новый вид стресс-тестирования

Нацбанк готовит новый вид стресс-тестирования

В рамках стресс-тестирования банков НБУ проводил стресс-тест его заемщиков, поэтому у регулятора накоплена информация, которая позволит провести стресс-тестирование отраслей.

Об этом сообщила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

«Сейчас мы хотим делать отраслевое стресс-тестирование. У нас накоплена статистика за 2015-2017 годы, она высококачественная, потому что мы сами ее собирали. А теперь мы можем тестировать отрасли и дальше давать рекомендации банкам с точки зрения рисковых направлений», – рассказала FinClub Катерина Рожкова.

В текущем году НБУ проводил стресс-тестирование крупных и небольших банков.

Крупные банки должны были отразить результаты стресс-теста в своей отчетности на 1 сентября и, действительно, ряд банков ухудшил выполнение нормативов.

По материалам Финансовый клуб
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