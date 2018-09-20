Стало известно, когда реконструируют аэропорт в Одессе

Министерство инфраструктуры Украины утвердило выделение 1,1 млрд грн в 2019 году на реконструкцию аэродромного комплекса коммунального предприятия “Международный аэропорт “Одесса”. За эти деньги планируется также построить новую искусственную взлетно-посадочную полосу и комплекс рулежных дорожек.

Аэропорт “Одесса” относится к сфере управления Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины (“Укринфрапроект”). Оно же выступает заказчиком Государственной целевой программы развития аэропортов до 2023 года. Механизм финансирования работ прописан в пояснительной записке.

“Утвержденный “Укринфрапроектом” механизм финансирования выполнения мероприятий программы дает возможность немедленно начать реализацию проекта в рамках действующего законодательства Украины”, — утверждается в пояснительной записке.

В документе указаны финансовые показатели: 0,5 млрд грн в 2017 году, 1,179 млрд грн — в 2018 г., 1,109 млрд грн — в 2019 г.

Капитальные инвестиции, запланированные на 2019 год, составят 874,25 млн грн.

Ожидается, что чистый финансовый результат в 2019 году составит 83 тыс. грн, доход — 13,31 млн грн.

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