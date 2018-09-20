Два украинца разделили миллионный выигрыш в лотерею

Лотерейный выигрыш в 1 млн грн разделили между собой игроки из Одесской и Харьковской областей.

“Первый будущий владелец 500 000 гривен приобрел свой счастливый билет №0154774 в Одессе на точке продажи лотерейных билетов, который находится по адресу: ул. Шклярука, 6.

Второй любимец фортуны, выигравший 500 000 гривен, купил билет № 0099425 в г. Изюм (Харьковская область) на фартовой точке по адресу: ул. Фрунзе, 40-А”, – рассказали в «М.С.Л.»

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” поздравил победителей и посоветовал им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.