Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 373 0

Два украинца разделили миллионный выигрыш в лотерею

Два украинца разделили миллионный выигрыш в лотерею

Лотерейный выигрыш в 1 млн грн разделили между собой игроки из Одесской и Харьковской областей.

“Первый будущий владелец 500 000 гривен приобрел свой счастливый билет №0154774 в Одессе на точке продажи лотерейных билетов, который находится по адресу: ул. Шклярука, 6.

Второй любимец фортуны, выигравший 500 000 гривен, купил билет № 0099425 в г. Изюм (Харьковская область) на фартовой точке по адресу: ул. Фрунзе, 40-А”, – рассказали в «М.С.Л.»

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” поздравил победителей и посоветовал им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018