Экспорт товаров легкой промышленности за полгода вырос на 20% - Гройсман

Экспорт товаров легкой промышленности за полгода 2018-го вырос на 20%.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

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“Легкая промышленность в Украине развивается – за полгода 2018 года объем экспорта вырос на 20%. Соответственно растет и зарплата работников отрасли – в этом году +27,5% по сравнению с прошлым годом”, – отметил глава правительства.

Он привел пример успешного предприятия. “10-12 тысяч единиц формы для Минобороны, Нацполиции, Нацгвардии и пограничников шьют портнихи Киевской области. Но швейное предприятие “Сквиратекс” производит не только форменную одежду”, – написал Гройсман и отметил, что там также шьют стильные женские пальто и куртки, которые затем отправляют по заказам во Францию, Бельгию и Германию. На предприятии установили инновационный раскройный комплекс, закупили современное оборудование.