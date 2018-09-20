Аналитики Morgan Stanley улучшили прогноз риска развивающихся рынков

Аналитики одного из крупнейших банков США, Morgan Stanley, улучшили прогноз по рискованности активов (валют и облигаций) развивающихся стран.

Об этом сообщает MarketWatch.

В частности, отмечается, что аналитики начали рассматривать активы развивающихся рынков как «нейтральные», в то время как ранее их расценивали как «негативные».

«Большинство инвесторов ожидают эскалации напряжения в торговых отношениях, и это закладывается в ценах активов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пересмотр уровня риска активов прямо влияет на размер процентных ставок по кредитам и другим займам, которые привлекают правительства развивающихся стран, в частности Украины.