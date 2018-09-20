Цены на газ для промышленности в октябре вырастут почти на 10%

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” с 1 октября повышает цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщают в компании.

Если сравнивать с сентябрем, в октябре цены вырастут на 9,4-9,7%.

Так, минимальная цена для промпотребителей вырастет на 9,7% — с 12249,6 грн до 13438,8 грн с НДС за тыс. кубометров.

Максимальные цены для промпотребителей повысят на 9,4% — с 13338 грн до 14586 грн с НДС за тыс. кубометров.

Цена для населения с 1 апреля 2017 года остается неизменной и составляет 6,9579 грн с НДС за куб. м.

В компании отметили, что стоимость газа будет зависеть от объемов закупок, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Для покупателя, у которого нет задолженности перед “Нафтогазом”, а также при покупке от 50 тысяч кубометров газа в месяц — действует минимальная цена. В других случаях стоимость будет выше.