Stadler построит завод в Грузии

В ближайшее время в Грузии начнется строительство регионального завода швейцарского производителя ж/д техники Stadler.

Об этом стало известно после встречи главы Stadler Питера Шпуллера с гендиректором Грузинской железной дороги Давидом Перадзе и вице-мэром Тбилиси Ираклием Хмаладзе.

Новый завод обеспечит подвижным составом как Грузинскую железную дорогу, так и тбилисский метрополитен.

Сообщается, что завод будет изготовлять подвижной состав не только для Грузии, но и для международного рынка.

Швейцарская компания Stadler, Грузинская железная дорога и мэрия Тбилиси в июне 2018 года подписали меморандум о сотрудничестве по строительству регионального предприятия.