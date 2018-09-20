Всего день до Первого украинского валютного форума

Национальный банк 17 сентября обнародовал проект структуры будущего валютного регулирования, которое вступит в силу вместе с введением в действие Закона Украины «О валюте и валютных операциях» 7 февраля 2019 года.

База будет состоять из 7 ми новых ключевых нормативных актов. Эксклюзивно на Первом украинском валютном форуме обсуждаем проект этих документов, дальнейшие шаги по реализации Закона «О валюте и валютных операциях» с представителями одними из авторов Закона: руководителем проектов и программ департамента открытых рынков, Эмалом Бахтари, украинским экономистом, политиком, народным депутатом Украины – Михаилом Довбенко. Кроме того, в дискуссии примут участия: представители ассоциаций банков НАБУ в лице Елены Коробковой и от ассоциации финансовых компаний ВАФК – Анна Замазеева, особый гость форума известный украинский финансист – Тарас Козак и представитель от банковского сообщества – Олег Куринной.

На форуме заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга, Виталий Черняк выступит с презентацией, в которой покажет: эксклюзивные данные по наиболее распространенным видам нарушений законодательства, штрафным санкциям к банкам и финансовым компаниям. Расскажет о видение рынка со стороны НБУ сейчас и потом, а также, какие изменения ожидаются в связи с вступлением в силу Закона о валюте.

Для финансовых компаний, который сейчас готовятся к продлению/получению лицензий на осуществление валюто-обменных операций будет очень интересно послушать доклад заместителя директора департамента – начальника управления лицензирования юридических лиц и регистрации платежных систем, НБУ – Сергея Савчука о новациях в лицензировании валютных операций.

О развитии валютного рынка в Украине расскажет советник Центра экономической стратегии, бывший трейдер JP Morgan, Deutsche Bank – Роман Сульжик.

Менеджер налогово-юридического департамента Deloitte, Вера Савва, сделает презентацию на тему особенности открытия счетов в банках других стран.

Рекомендациями об инвестировании в зарубежные активы поделиться управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times – Эрик Найман.

Форум откроет первый заместитель Председателя Правления НБУ – Екатерина Рожкова.

Еще больше информации о программе и экспертах форума можно найти здесь.

В выставочной зоне форума состоится презентация и тест-драйв первого в Украине валютомат от компании 3S.

Организаторы форума: компания BankOnline , финансовый портал Минфин , ассоциация ВАФК.

Место проведения: Киев, ул. Бассейная, 2А, TAO Event Hall.