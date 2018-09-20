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Энергоатом заявляет о дефиците тарифа в 1,5 миллиарда

Энергоатом заявляет о дефиците тарифа в 1,5 миллиарда

У ГП “НАЭК “Энергоатом” на сегодня есть дефицит тарифа по статье “расходы на свежее ядерное топливо” на сумму более 1,5 млрд грн.

Об этом пишет Энергоатом, ссылаясь на народного депутата Викторию Войцицкую.

“Благодаря дискриминационной политике существует дефицит тарифа по статье “расходы на свежее ядерное топливо” на сумму более 1,5 млрд грн. НКРЭКУ постоянно сокращает расходы по статье «эксплуатационные расходы», из которых и должен финансироваться ремонт оборудования 4 класса безопасности”, – сказала Войцицкая.

По ее словам, регламентные нормы периодичности ремонта такого оборудования нарушаются из-за отсутствия финансирования.

“Ремонт этого оборудования осуществляется по остаточному принципу. Можно вкладывать достаточные средства для обеспечения безопасности эксплуатации реакторного острова, но, если отказывает оборудование, которое не влияет на ядерную и радиационную безопасность, энергоблок останавливается, и общество не получает дешевой электроэнергии АЭС, а ее недовыработка компенсируется дополнительными объемами дорогой электроэнергии, вырабатываемой на угольных ТЭС”, – отметила нардеп.

По материалам УКРИНФОРМ
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