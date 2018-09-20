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Для доставки грузов на орбиту создадут гиперзвуковые ракетопланы

Для доставки грузов на орбиту создадут гиперзвуковые ракетопланы

Американская компания Stratolaunch Systems, занимающаяся разработкой двухфюзеляжного самолета Stratolaunch, приступила к разработке двух версий гиперзвуковых ракетопланов, которые можно будет использовать как для доставки на орбиту космонавтов и грузов, так и для различного рода исследований в области гиперзвука.

Как пишет Aviation Week, сейчас проект находится на стадии компьютерного моделирования с использованием методов вычислительной гидродинамики.

Гиперзвуковой принято называть скорость, которая в пять и более раз превышает местную скорость звука. В настоящее время исследованиями гиперзвука активно занимаются компании из нескольких стран мира — разработка гиперзвуковых летательных аппаратов и ракет позволит значительно ускорить пассажирские воздушные перевозки, транспортировку грузов, отправку полезной нагрузки в космос, а также нанесение ударов по территории противника.

В настоящее время американские разработчики не имеют надежных инструментов, которые бы позволяли проводить широкий спектр исследований в области микрогравитации и высокоскоростного атмосферного полета. До 1968 года такие исследования в США проводились с помощью экспериментального ракетоплана X-15, изначально проектировавшегося для космических полетов с самолета-носителя. В октябре 1963 года этот аппарат разогнался до 7,3 тысячи километров в час на высоте 31 тысячи метров (почти в семь раз быстрее скорости звука).

По материалам bigmir.net
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