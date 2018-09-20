Michael Kors готов купить Versace за $2 млрд - СМИ

Агентство Bloomberg сообщило о том, что американский производитель одежды и аксессуаров класса люкс Michael Kors Holding Ltd близок к покупке итальянского модного дома Gianni Versace SpA за $2 млрд.

О сделке будет объявлено на этой неделе.

По данным агентства, на вторник, 25 сентября, назначена встреча руководителей и главных акционеров торгового дома — Донателлы и Санто Версаче — с сотрудниками, на которой и будет объявлено о сделке.

Подробности сделки пока не известны, однако, по словам источников агентства, в ходе приобретения модного дома свою долю в нем продаст и инвесткомпания Blackstone, владеющая 20% акций Versace.

Во всех трех компаниях информацию Bloomberg подтвердить отказались.