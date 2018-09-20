Межбанк: доллар к 28,11 подняла нехватка предложения СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, символически понизившийся в пятницу относительно доллара на 0,10 коп., на торгах понедельника упал на 4,82 коп., оказавшись на уровне 28,11 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 24-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 5,47 коп., составил 28,11 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,07/28,09 UAH/USD виртуально, без сделок. Заметим, что дебютные цены СКВ 24-го были сформированы практически безоборотным подскоком курса «американца» после 16.00 пятницы.

Около 10.02 курс доллара, выйдя в реальную сферу, по сути «нереально» подскочил к 28,12/28,17, однако спустя 9 минут, обретя рыночную реальность, откатился к 28,10/28,15 UAH/USD, не покидая район этой цифры до 11.30 Киева, когда выросшие покупки приподняли цену доллара к 28,12/28,14 UAH/USD.

Спустя 10 минут появившиеся на межбанке системные игроки «потеснили» покупателей, агрессивность которых заметно упала, дав старт нисходящему тренду: 28,10/28,12 UAH/USD.

Пополудни, на 12.08 «американец» понизился к 28,07/28,09, а к 12.45 упал к 28,06/28,08 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими в условиях относительного равновесия покупок и продаж до 14.50 Киева, когда на пустеющем рынке покупок ситуативно стало больше, подняв цену доллара к 28,07/28,10 UAH/USD.

Последние котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,11 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,070 / 28,100

евро – 33,035/ 33,070

российский рубль – 0,4252 / 0,4259

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1753 / 1,1754

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