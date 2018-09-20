Проект бюджета на 2019 год: Южанина рассказала, за счет чего будет увеличена доходная часть

Украина продолжает ознакамливаться с проектом бюджета 2019 года. Документ предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 7,5%, дефицит бюджета более 6%, при этом увеличение доходов на 10%.

Также проект бюджета предусматривает увеличение расходной части на отдельные отрасли, соответственно будет увеличена и доходная часть. За счет чего, рассказала в эфире передачи “Фінансовий тиждень” председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

“Резервы для увеличения доходной части в нашей стране есть, но зависит от того, есть ли инструменты, которые бы обеспечили поступления в бюджет больше, чем в этом году. В стране должны создаваться те органы, которые бы обеспечили поступления в бюджет. Дополнительные поступления может обеспечить таможня. Многое сейчас зависит от того, насколько сможет быстро сконцентрироваться и переоснаститься Государственная фискальная служба”, – комментирует Нина Южанина.

На вопрос, ожидается ли введение новых налогов, она ответила, что новые налоги вводиться не будут.

“Мы последние 4 года доводим Министерству финансов, что не следует увеличивать ставки, исключительно выполняя норму Закона, не просчитывая последствия такой индексации. Не следует такие шаги предпринимать, если при таком повышении отрасли значительно уменьшают уплату налогов в бюджет”, – добавила эксперт.

Она также отметила, что могут быть введены новые изменения, например, введение налога на выведенный капитал, вместо налога на прибыль. По ее словам, этот налог более справедлив в отношении налоговой нагрузки каждого налогоплательщика.

Кроме того, Южанина на вопрос, при каких условиях возможно сбалансирование дефицитного бюджета, чтобы дефицит не превышал 2,5% от ВВП, ответила: “Мы должны анализировать предыдущий период и понимать, что рост экономики Украины не происходит только потому, что мы не смогли применить в стране систему технических возможностей, которые бы давали и плательщику, и государству все процессы, перемещение активов каждого предприятия. Такая система нужна потому, что иначе мы не сможем двигаться в сторону вывода экономики из тени. Именно системой контроля мы сможем обеспечить конкурентные условия для всех игроков на том или ином рынке, ведь нельзя конкурировать с теми, кто ничего не платит этой стране”.