Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,3%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,15 грн до 28,06 грн (-0,3%).

Спрос/предложение долларов на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,12/28,14 до 28,07/28,10 (-0,2%/-0,1%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,95/28,21 до 27,92/28,16 (-0,1%/-0,2%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Отметим, на прошлой неделе продолжилось заметное укрепление валют стран бывшего СССР. В частности, в Казахстане курс доллара за неделю снизился с 374 до 353 тенге, или на 5,5%. Серьезный восстановительный рост наблюдался у российского и белорусского рубля.

Как говорят аналитики Альпари, если смотреть на ситуацию еще шире, с точки зрения валют стран с развивающейся экономикой, то и там ситуация глобально улучшается после августовского падения. Это связано с тем, что ряд центробанков (например, в Турции и России) подняли ключевые ставки, а еще один генератор глобальной нестабильности, Аргентина, получила от МВФ обещание экстренной помощи.

В Украине же на начавшейся неделе эксперты ожидают умеренного снижения курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,0-28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн”, – прогнозирует Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.