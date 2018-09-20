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50 000 гривен вкладчикам от Finance.ua

50 000 гривен вкладчикам от Finance.ua

До новогодних праздников еще далеко, но Finance.ua уже подготовил подарки. 14 счастливчиков, которые оформят депозит этой осенью, смогут выиграть до 20 000 грн.

Подарок за депозит — это что-то новенькое. У банков что, мало клиентов?

Действительно, депозиты сейчас чрезвычайно популярны — большинство украинцев предпочитает хранить свободные средства на банковском депозите. К тому же с акцией Бонус к депозитам вкладчики банков-партнеров уже зарабатывают больше, получая дополнительные 1,5-2% годовых к базовой ставке. Однако под матрасами украинцев все еще хранятся внушительные суммы наличных. Они бы очень пригодились банкам, которые отходят от кризиса и начинают кредитовать бизнес и граждан.

Finance.ua заинтересован в развитии банковских услуг, как и в том, чтобы помочь украинцам стать богаче. Наша новая акция «Розыгрыш от ТОП банков» выгодна для всех: вкладчики получат денежные призы, а банки — новых клиентов.

Можно подробнее о призах?

Победители акции «Розыгрыш от ТОП банков» разделят между собой призовой фонд в размере 50 000 грн. Главный приз — почти половина общей суммы — 20 000 грн. Три участника получат по 5 000 грн, а еще 10 — по 1 500 грн.

Розыгрыш состоится во второй половине декабря. В этот период даже минимальный приз придется кстати, учитывая расходы перед новогодними праздниками.

Увеличить свои шансы на выигрыш вполне реально. Для этого стоит оформить не один, а несколько вкладов. Открывать депозитные счета можно в разных валютах и разных банках — но только в тех, которые участвуют в акции.

Как узнать, какие банки участвуют в розыгрыше?

Актуальный список банков находится по ссылке. На данный момент в акции «Розыгрыш от ТОП банков» участвуют 7 финучреждений:

  • Альфа-Банк
  • Укргазбанк
  • ОТП Банк
  • Универсал Банк
  • Таскомбанк
  • ВТБ
  • Укрэксимбанк

А условия акции сложные? Мне интересно, но разбираться в томах правил некогда

Мы уважаем время наших читателей, поэтому обошлись без запутанных инструкций. Акция «Розыгрыш от ТОП банков» проходит с 10 сентября по 10 декабря 2018 года. В этот период нужно открыть депозитный счет сроком от 1 месяца, на сумму от 5 тыс. грн или 200 долларов/евро в одном из банков-участников. Из документов понадобятся только паспорт и код налогоплательщика.

Перед тем как идти в банк, не забудьте заполнить заявку на сайте Finance.ua. Это важно, так как договора депозитных счетов без предварительной заявки в розыгрыше не участвуют. Мы запрашиваем только необходимую информацию: ФИО и контактные данные.

После заполнения заявки у вас есть целый месяц, в течение которого можно выбрать удобное отделение банка и открыть депозит. Затем нужно подтвердить открытие вклада на странице Finance.ua . Теперь осталось дождаться результатов розыгрыша.

А есть ограничения по участию в акции?

Да, если вы уже открыли депозитный счет в ОТП Банк, Универсал Банк или ВТБ и зарегистрировали его в акции «Бонус к депозитам». Такой счет не сможет участвовать в акции «Розыгрыш от ТОП банков».

Когда и как я узнаю, что выиграл?

Finance.ua обязательно сообщит эту радостную новость каждому победителю розыгрыша, а еще до 4-го января 2019 года опубликует результаты акции на сайте. Сам розыгрыш будет проходить с 15-го по 28-е декабря: выигрышные номера депозитов определит компьютерная система, выбрав их из списка в случайном порядке. Победители получат деньги на свой счет в течение 10 дней.

Я хочу участвовать в акции. Так что мне делать?

Просто заполните заявку на участие в акции «Розыгрыш от ТОП банков». После этого вас в течение получаса наберет оператор и подробно проконсультирует, что делать дальше.

По материалам Finance.UA
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