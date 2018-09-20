Украинцы будут платить за тепло по новой схеме

Украинцы скоро будут платить за отопление по двум тарифам: за использованные Гкал тепла и абонплату.

Соответствующее решение уже принято, а методика рассчитана Национальной комиссией в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Украинцы платить больше с абонплатой не будут. Во всяком случае, если предприятия при введении второго тарифа будут придерживаться уже принятого постановления №377.

“При формировании двухставочного тарифа определяются планируемая полная себестоимость, затраты на покрытие потерь предприятий и планируемый доход от лицензированной деятельности по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии”, – говорится в постановлении НКРЭКУ.

Поставщики тепла должны рассчитать цены таким образом, чтобы сумма, которую за год украинцы платят по двум тарифам, не отличалась от той, которую платят по одному тарифу. То есть зимой затраты на отопление должны сократиться.

Размер абонентской платы зависит от экономики конкретного предприятия, затрат на энергоресурсы, содержание инфраструктуры, зарплат и так далее. Например, в Виннице, где уже приняли решение ввести абонентскую плату на тепло, за квартиру в 50 квадратных метров круглый год приходится платить около 100 грн абонплаты.

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