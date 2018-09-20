Светлана Якимова: перепланировка квартиры. Что законно, а что нет?

Когда речь заходит об изменении внутреннего пространства квартиры, как правило, используется термин «перепланировка». Однако это не всегда верно, поскольку «перепланировкой» часто называют то, что на самом деле является «реконструкцией» жилья.

Между тем, данные понятия необходимо четко разграничивать, поскольку вполне понятное желание сделать свое жилье уютным и комфортным может привести к проблемам при продаже квартиры или даже к уголовной ответственности.

Итак, перепланировка. К ней относятся:

- переоборудование ненесущих стен;

- проделывание отверстий в не несущих стенах;

- демонтаж встроенных кладовых и шкафов;

- монтаж перегородок (это могут быть стеклянные, пластиковые, гипсокартонные перегородки, с отдельным креплением и пр.);

- объединение туалета и ванной комнаты (при условии, что между ними стена ненесущая и отсутствует вентиляционный канал).

К реконструкции относится:

- снос несущей стен, или проделывание отверстия в ней;

- объединение жилой комнаты или кухни с балконом (лоджией);

- перенос, так называемых, «мокрых» точек (санузлы, раковины и т.д.);

- расширение балкона путем выноса его вперед (в одну сторону или в обе);

- вынос батареи или других элементов отопления на балкон или лоджию;

- снос подоконника между кухней (комнатой) и балконом или лоджией;

- объединение кухни с комнатой в однокомнатной газифицированной квартире.

Если проводится перепланировка, то в соответствии со ст. 100, 152 Жилищного кодекса Украинской ССР (в соответствии с изменениями, внесенными Постановлением КМУ от 28.12.2016г. №1024) получение разрешительных документов, а также ввод в эксплуатацию после проведения работ не требуется.

Чтобы документально оформить перепланировку квартиры необходимо:

1. Изготовить проект перепланировки (этот этап можно пропустить, если перепланировка незначительная; собственно, это должен решить архитектор/инженер БТИ/юрист);

2. Провести техническую инвентаризацию по факту сделанной перепланировки. Технический паспорт изготовляет инженер с соответствующим сертификатом, который дает право проводить обмеры;

3. Получить заключения (справку) инженера об отсутствии действий по реконструкции;

4. Провести регистрацию права собственности и внести новый техпаспорт с заключением (справкой) в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, далее – Реестр (таким правом наделены государственные регистраторы и нотариусы).

С реконструкцией вопрос обстоит сложнее. Для начала необходимо понять, можно ли делать реконструкцию. Не нанесут ли ущерб такие действия вам самим, соседям и другим лицам, находящимся на объекте.

Поэтому для проведения реконструкции необходимо выполнить следующие действия:

1. Заказать проектную документацию (составить договор с проектной организацией). Проект заверяется печатью архитектора или конструктора, у которого есть сертификат на подобные работы;

2. Заключить договор на авторский и технический надзор с инженерами, у которых есть на это соответствующий сертификат;

3. Подать уведомление о начале строительных работ и получить разрешение на строительство в ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция);

4. Собственно, провести строительные роботы;

5. Провести техническую инвентаризацию и изготовить новый технический паспорт по факту проведенных действий с реконструкции;

6. Подать декларацию о вводе объекта в эксплуатацию и получить разрешение;

7. Внести в Реестр данные об изменении и получить Извлечение с Реестра.

Если ваши соседи нарушают правила перепланировки жилого помещения, вследствие чего вам или вашему имуществу нанесен ущерб, то необходимо обратиться в ЖЕК (либо аналогичную организацию). Специалист составляет акт и фиксирует нанесенный вред.

Затем проводится оценка причиненного ущерба. После этого можно обратится в суд с иском о возмещении материального и морального вреда.

В Украине за незаконное изменение жилого помещения предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Административная ответственность наступает в соответствии со ст. 96 Кодекса об административных правонарушениях Украины.

Так как квартиры в многоэтажных домах отнесены к объектам со средним классом последствий аварий, так называемый СС-2, на хозяина квартиры за проведение перепланировки с вмешательством в несущие стены или стояки инженерных коммуникаций без оформления необходимых разрешений может быть наложен штраф от 17 000 до 25 500 тыс. грн.

Уголовная ответственность наступает в соответствии со ст. 275 Уголовного кодекса Украины:

Статья 275. Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

1. Нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать следующие правила, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего.

Наказываются штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 — 3 400 грн) или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

2. То же деяние, если оно повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия.

Наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Светлана Якимова, руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)»