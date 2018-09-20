Китай обвиняет США в создании угрозы системе свободной торговли

Торговые и экономические разногласия между Китаем и Соединенными Штатами Америки создали угрозу системе свободной торговли.

Об этом сообщает агентство “Синьхуа”, ссылаясь на доклад КНР о торгово-экономических отношениях с США.

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В документе указано, что отношения Пекина и Вашингтона имеют большое значение для стабильности и развития мировой экономики. В КНР полагают, что поскольку страны находятся на разных уровнях развития и имеют разные экономические системы, определенные трения являются естественными.

В докладе подчеркивается, что каждая сторона предприняла много усилий для того, чтобы преодолеть препятствия и развивать отношения.

Однако в Пекине отмечают, что новая администрация США “проповедует унилитаризм, протекционизм и экономическую гегемонию”, пытается запугать другие страны экономическими мерами и пытается навязать свои собственные интересы.

В документе также сообщается, что торговые и экономические трения между сторонами обострились за короткий период и нанесли серьезный ущерб экономическим и торговым отношениям, которые развивались годами “благодаря работе двух правительств и двух народов, и создали серьезную угрозу для многосторонней торговой системы и принципа свободной торговли”.