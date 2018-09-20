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Импорт российских товаров во Львовскую область вырос почти на 600%

Импорт российских товаров во Львовскую область вырос почти на 600%

Россия в течение января-июля 2018 года импортировала во Львовскую область товаров на $135 млн, что на 597,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом свидетельствую данные Главного управления статистики во Львовской области.

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При этом львовские производители за этот период продали в Россию товаров только на $24,1 млн. Отрицательное сальдо торговли составило $111,3 млн.

В январе-июле экспорт товаров из Львовской области в целом вырос на 126%, и достиг $1,4 млрд, а импорт – на 129,6% – до $1,5 млрд.

Львовская область имеет отрицательное сальдо торговли на сумму $479,4 млн. В целом, область торгует со 76 странами мира. Россия занимает третье место в торговом рейтинге Львова после Германии и Польши.

По материалам НВ
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