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Ripple может запустить xRapid уже в следующем месяце

Ripple может запустить xRapid уже в следующем месяце

Как сообщает CNBC, Ripple может запустить коммерческую версию платежной платформы xRapid уже «в следующем месяце».

Директор компании по работе с регуляторами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, Сагар Сарбхай сообщил CNBC, что Ripple уверенно движется к запуску xRapid.

Продукт xRapid – это платформа для расчетов в режиме реального времени, предназначенная для ускорения международных платежей. Платформа рассчитана на коммерческое использование и базируется на токенах XRP. xRapid решает проблему минимизации затрат на ликвидность и ускорения международных платежных операций. Сарбхай заявил: “Я уверен, что в ближайший месяц или около того мы запустим этот продукт”.

Сарбхай также отметил, что подход регуляторов к криптовалютам значительно изменился и его уже нельзя описать в рамках стереотипного “блокчейн – хорошо, криптовалюты – плохо”.

По материалам Altcoin.info
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