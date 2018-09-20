Счетная палата проверит качество ремонта местных дорог

Счетная палата Украины в 2019 году осуществит проверку качества ремонта дорог местного значения, совершенного за счет бюджетной субвенции.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

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“Счетная палата в следующем году планирует проверить эффективность использования средств на ремонт дорог не только общегосударственного, но и местного значения. Поскольку на это выделяется значительный объем субвенции из госбюджета”, – сказал Пацкан.

Он напомнил, что ведомство уже проводит аудит ремонта дорог общегосударственного значения в трех областях: Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях. И его результаты будут обнародованы уже в конце ноября.

По словам главы Счетной палаты, аудит в этих областях обусловлен рядом факторов: на ремонт был выделен значительный объем средств, существуют проблемы с выбором подрядчиков, а также есть неэффективное распределение бюджетных средств и распыление их на небольшие участки. В то же время в СМИ все чаще появляется информация о значительных недоработках облавтодоров.

«В некоторых областях – Николаевской, Киевской, Житомирской – объем ремонтных работ едва превысил 20 процентов. Деньги на ремонт дорог выделяются, а из-за халатности некоторых местных чиновников дорог так и нет», – сказал Пацкан.

Чиновник напомнил, что в этом году на дорожные проекты было выделено из госбюджета почти 48 млрд грн, из которых более 11 млрд грн – субвенция на местные дороги.

«На следующий год Кабмин закладывает еще больше средств. И крайне важно, чтобы они эффективно использовались. И мы готовы помочь правительству в этом вопросе», – подытожил глава Счетной палаты.