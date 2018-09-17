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Порошенко вручил 10-миллионный биометрический паспорт

Порошенко вручил 10-миллионный биометрический паспорт

Президент вручил 10-миллионный биометрический паспорт гражданину Украины.

Церемония вручения паспорта состоялась на государственном предприятии “Документ” в Киеве.

“10 миллионов (биометрических паспортов — ред.) означает, что точно оказались не правы те, кто говорил, что украинцам не нужен безвизовый режим, что украинцам не нужны биометрические паспорта. Но уже 10 миллионов, – каждый четвертый украинец получил биометрический паспорт”, — отметил Президент.

В то же время Порошенко напомнил, что почти два года тому назад стал первым украинским гражданином, который получил биометрический паспорт с № 1, тогда как первая леди получила биометрический паспорт, по его словам, под № 100.

“Украинские паспорта (биометрические – ред.) уже более года принимает Европа, и мы не создали никаких проблем нашим партнерам из Европейского Союза, как и обещали”, – сказал Порошенко.

Глава государства также напомнил, что паспорт гражданина Украины сейчас в мировом рейтинге находится на 24-м месте.

По материалам УКРИНФОРМ
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