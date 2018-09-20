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Во Львове планируют добывать газ из Грибовицкой свалки

Во Львове планируют добывать газ из Грибовицкой свалки

Львовский городской совет принял решение о проведении конкурса на строительство системы дегазации Грибовицкой свалки, которая позволит добывать с полигона бытовых отходов газ, который в дальнейшем будут использовать для производства энергии.

Об этом сообщил глава департамента по вопросам обращения с отходами Львовского горсовета Сергей Сало.

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Накануне на свалке пробурили 15 скважин, в 13 из которых обнаружили концентрацию метана на уровне 60%. Да, это позволит добывать со свалки газ, сжигать его и добывать электроэнергию.

«Проведение конкурса позволит провести один из этапов рекультивации Грибовицкого полигона за счет инвесторов, улучшит экологическую ситуацию и уменьшит вероятность возникновения пожаров на полигоне», – комментирует Сергей Сало.

По материалам hromadske.tv
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