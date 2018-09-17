Венесуэла переходит на рыночные цены на топливо

С 24 сентября в Венесуэле начинается очередной пробный переход на близкие к рыночным цены на топливо.

Об этом в эфире гостелевидения сообщил президент страны Николас Мадуро.

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Отмечается, что до сегодняшнего момента в этой стране существовали самые низкие в мире цены на бензин. Цена одного галлона (примерно 4,55 литра) бензина составляет менее 0,01 доллара.

Между тем венесуэльский президент не уточнил, сколько теперь будет стоить литр бензина на местных АЗС. Только сказал, что его стоимость будет зависеть от сложившихся в мире цен на топливо, «чтобы мафия задрожала».

«Со следующего понедельника, 24 сентября на всех АЗС страны вводится новая система расчета за бензин с биометрической идентификацией и национальным удостоверением личности», — заявил Мадуро.

Также сообщается, что в Венесуэле будет введена и система субсидирования стоимости топлива для тех, у кого есть специальные социальные карты. Эти люди должны были зарегистрировать свои автомобили, мотоциклы и мопеды в ходе проходящей в стране переписи.