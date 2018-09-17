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В следующем году физлица смогут покупать ОВГЗ с телефона

В следующем году физлица смогут покупать ОВГЗ с телефона

Несколько банков разрабатывают мобильные приложения для запуска новой услуги.

Об этом заявил начальник отдела депозитарного учета госбумаг Нацбанка Андрей Супрун.

«В следующем году, надеюсь, в начале года, покупка физлицами облигаций внутреннего госзайма будет осуществляться в несколько кликов в мобильном приложении. Сразу несколько участников банковского рынка работают над созданием такого решения, и мы со своей стороны предоставляем им поддержку. Мы пишем открытое API и даем всем возможность подключить к этому процессу», – сказал Андрей Супрун на Украинском финансовом форуме, организованном ICU.

По мнению Андрея Супруна, главное препятствие для популяризации этой услуги – кризис доверия. «Никто никому не доверяет, особенно никто не доверяет государству и государственным институтам. Но инвестиции в ОВГЗ – это вариант win-win для всех сторон. Государство получает ресурсы, клиенты получают высокие ставки, к тому же все вложения на 100% гарантируются государством», – считает Андрей Супрун.

В то же время член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин видит в этом определенные риски.

«Если деньги от населения будут перетекать с депозитов в ОВГЗ на финансирование дефицита бюджета, это значит, что у банков будет меньше ресурса для кредитования. Но если говорить об ОВГЗ как об альтернативе депозитам, то это очень хороший вариант», – сказал он.

Дмитрий Тарабакин пообещал, что комиссия будет следить за тем, чтобы при работе с населением соблюдался принцип «наилучшей цены». «Если банк не сможет обеспечить соблюдение этого принципа, он должен пустить эту заявку в рынок. Все эти вопросы нужно решить «на берегу», чтобы у нас потом не было никаких вопросов», – пояснил Дмитрий Тарабакин.

По материалам НВ
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