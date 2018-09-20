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Правительство хочет увеличить инвестиции в угольную отрасль

Правительство хочет увеличить инвестиции в угольную отрасль

В проекте бюджета на 2019 года предусмотрено увеличение доли инвестиционных расходов в общих расходах на угольную отрасль.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе выступления в Верховной Раде 21 сентября, передает пресс-служба правительства.

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Так, на дотации убыточным государственным шахтам правительство планирует израсходовать 1,4 миллиарда гривен, в то время как инвестировать в улучшение условий добычи угля – 2,3 миллиарда гривен.

«Задача – выйти на баланс поддержки разницы в себестоимости, которая, вероятно, еще будет сохраняться, и инвестирование в увеличение добычи и уменьшение себестоимости добычи», – сообщил Гройсман.

По материалам hromadske.tv
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