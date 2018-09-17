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В Украине временно отменили поезд "Интерсити"

В Украине временно отменили поезд "Интерсити"

Скоростной поезд “Интерсити” №739/740 не будет выходить на маршрут Киев – Кривой Рог – Киев с 1 по 16 октября.

Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализныци” (УЗ), пишет Сегодня.

Это обусловлено проведением ремонтных работ по реконструкции контактной сети на перегоне Фундуклеевка – Цыбулево.

УЗ призвала в этот период планировать путешествия, учитывая изменения в работе железнодорожного транспорта.

“Также приносим извинения за временные неудобства и надеемся на понимание со стороны пассажиров необходимости регулярного обновления инфраструктуры”, – заявили в УЗ.

По материалам Сегодня
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