Порошенко подал в суд на BBC за "платную" встречу с Трампом – The Telegraph

Адвокаты президента Украины Петра Порошенко подали в суд на британскую медиакомпанию BBC за клевету, что якобы украинский лидер заплатил за встречу в июне 2017 года с президентом США Дональдом Трампом не менее 400 тысяч долларов, пишет Сегодня.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Представители президента Украины в своем иске указывают, что данная информация британского СМИ не соответствует действительности и наносит удар по репутации Порошенко, в частности на фоне того, что он ведет в Украине борьбу с коррупцией.

Адвокаты утверждают, что у BBC не было никаких доказательств оплаты за встречу с Трампом или каких-то тайных переговоров по этому поводу. Даже приближенные к президенту США люди уверяли, что данная публикация не соответствует действительности и что не было никаких выплат за встречу.

Защита Порошенко отмечает, что британцы отказались опубликовать опровержение или извинение, а данная публикация до сих пор остается активной на сайте BBC.

Напомним, в мае нынешнего года в BBC рассказали о “платной” встрече Порошенко с Трампом, хотя у президентов Украины и США все опровергли. Британцы со ссылкой на свои источники рассказали, что якобы личный адвокат Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж то ли 400, то ли 600 тысяч долларов за организацию первой встречи президентов США и Украины. Как рассказали источники, оплату организовали посредники, действовавшие в интересах украинского президента.

Отметим, первая встреча украинского и американского лидеров состоялась 20 июня 2017 года. Тогда Трамп заявил, что у него с Порошенко была очень хорошая дискуссия и достигнут значительный прогресс.