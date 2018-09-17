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США ввели новые санкции против Китая за покупку российских Су-35 и С-400

США ввели новые санкции против Китая за покупку российских Су-35 и С-400

Власти США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, которые совершили покупку истребителей Су-35 и зентитно-ракетных комплексов С-400 у РФ.

Об этом сообщает Washington Examiner.

США впервые ввели вторичные санкции в рамках “российской” санкционной программы против иностранного лица за сотрудничество с РФ. Под данные санкции попал Департамент развития и оборудования китайской армии и его директор Ли Шанфу, что теперь внесены в санкционный список OFAC Минфина США. Их активы в юрисдикции США подлежат блокировке.

Также в адрес китайского оборонного ведомства теперь запрещено поставлять технологии и продукцию американского происхождения, а также закрыт доступ к валютным операциям в юрисдикции США.

Сообщается, что такие же санкции могут быть введены и против Индии, Турции, Катара и других потенциальных покупателей российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

По материалам Дело
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