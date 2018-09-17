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Китайцы повторно попытаются купить долю в украинской фондовой бирже

Китайцы повторно попытаются купить долю в украинской фондовой бирже

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) повторно подала заявку на согласование приобретения доли в акционерном капитале Фондовой биржи ПФТС.

Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев в комментарии агентству Интерфакс-Украина в кулуарах ежегодного Украинского финансового форума в Одессе, организованного инвестгруппой ICU.

Он отметил, что ранее в мае 2018 года китайская сторона уже обращалась с заявкой на согласование приобретения 25% доли в ПФТС.

“Но, поскольку отношения контроля со стороны продавца были некачественно раскрыты, это послужило основанием, чтобы вернуть заявку. На этой неделе, во вторник (18 сентября – ред.), сторона обратилась с новой заявкой”, – сообщил он.

Глава АМКУ добавил, что в случае надлежащего оформления документов, соответствующее разрешение может быть предоставлено в течение 45 дней.

При этом Терентьев отметил, что в отношении Украинской биржи заявка от BOCE пока не поступала. Ранее руководство биржи сообщило о намерении продать китайцам 36% акций дополнительной эмиссии.

Отметим, что еще в июне 2017 года BOCE купила 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития.

По материалам НВ
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