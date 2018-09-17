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ТАСкомбанк начал осуществлять денежные переводы в RIA

ТАСкомбанк начал осуществлять денежные переводы в RIA

С 19 сентября 2018 года ТАСкомбанк начал осуществлять денежные переводы по международной платежной системе RIA. Эта компания входит в группу Euronet Worldwide и имеет сеть более чем 350 000 пунктов обслуживания в 151 стране Европы, Америки, Восточной Азии и Африки.

Отправка и выплата денежных средств за границу осуществляется в евро и долларах США мгновенно.

Справка Finance.ua

Международная платежная система «RIA» — третья по величине в мире система денежных переводов для физических лиц. RIA является самой популярной системой переводов в Украину из США, Канады, Италии, Португалии и Испании.

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По материалам Finance.UA
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