Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 5 0

В Хельсинки автодороги предлагают сделать платными

В Хельсинки автодороги предлагают сделать платными

Взимание платы за пользование городскими дорогами и обновление автопарка признаны наиболее действенными механизмами, которые смогут помочь уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу в два раза к 2020 году по сравнению с 2005-м.

Таковы выводы рабочей группы по климатической политике в области транспорта, которая провела исследование в столице Финляндии, передает Фонтанка.ру со ссылкой на транспортное агентство Хельсинки HSL.

Читайте также: Омелян обещает бесплатную альтернативу платным автобанам

Плата за пользование дорогами уменьшит загруженность и принесет дополнительное финансирование, необходимое для инвестиций и услуг в этой сфере, заявили в HSL.

“Доходы от сборов должны быть направлены на региональную транспортную систему, например, на развитие общественного транспорта, улучшение условий для инвалидов-колясочников и пешеходов”, – сообщил руководитель подразделения HSL Сини Пунтанен.

Подсчитано, что введение сборов за пользование городскими дорогами сократит время поездок на легковых автомобилях и общественном транспорте на 10%, а также ускорит грузовые перевозки и уменьшит количество ДТП.

Для введения платы за дороги потребуется внести поправки в законодательство. На первоначальном этапе от взимания платы, возможно, будут освобождены электрокары и автомобили с низким уровнем выбросов.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018