В Хельсинки автодороги предлагают сделать платными

Взимание платы за пользование городскими дорогами и обновление автопарка признаны наиболее действенными механизмами, которые смогут помочь уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу в два раза к 2020 году по сравнению с 2005-м.

Таковы выводы рабочей группы по климатической политике в области транспорта, которая провела исследование в столице Финляндии, передает Фонтанка.ру со ссылкой на транспортное агентство Хельсинки HSL.

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Плата за пользование дорогами уменьшит загруженность и принесет дополнительное финансирование, необходимое для инвестиций и услуг в этой сфере, заявили в HSL.

“Доходы от сборов должны быть направлены на региональную транспортную систему, например, на развитие общественного транспорта, улучшение условий для инвалидов-колясочников и пешеходов”, – сообщил руководитель подразделения HSL Сини Пунтанен.

Подсчитано, что введение сборов за пользование городскими дорогами сократит время поездок на легковых автомобилях и общественном транспорте на 10%, а также ускорит грузовые перевозки и уменьшит количество ДТП.

Для введения платы за дороги потребуется внести поправки в законодательство. На первоначальном этапе от взимания платы, возможно, будут освобождены электрокары и автомобили с низким уровнем выбросов.