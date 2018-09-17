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Местная власть держит на депозитах 8,4 млрд грн

Местная власть держит на депозитах 8,4 млрд грн

Местная власть держит на депозитах 8,4 млрд грн (17% от общей суммы остатков средств местных бюджетов).

Об этом сообщает портал “Децентрализация”.

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“Остатки средств общего фонда всех местных бюджетов Украины (по результатам 8 месяцев, — ред.) составили 48,6 млрд грн, в том числе на казначейских счетах — 40,2 млрд грн, на депозитных счетах в банковских учреждениях — 8,4 млрд грн (17% от общей суммы остатков)”, — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 августа текущего года, остатки средств общего фонда местных бюджетов городов областного значения составили 9,7 млрд грн, в том числе на депозитных счетах в банковских учреждениях — 4,2 млрд грн, что составляет 43% от общей суммы остатков бюджетов городов областного значения.

Относительно бюджетов 665 ОТО, то по состоянию на 1 августа остатки средств на казначейских счетах общин составляли 4,5 млрд грн и 0,3 млн грн — на депозитных счетах.

По материалам УНН
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