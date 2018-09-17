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Американский банкир выкупил долги украинского ритейлера

Американский банкир выкупил долги украинского ритейлера

Подконтрольная американскому банкиру Питеру Штерну компания «Ритейл Кэпитал» приобрела права требования по двум кредитам ДП «Строй-Маркет Групп» (входит в группу сети супермаркетов «Фуршет»).

Фонд гарантирования вкладов выставлял на торги права требования по двум кредитам «Дельта Банка», которые были выданы ДП «Строй-Маркет Групп» и ДП «Траверс Маркет» (обе компании контролируются группой «Фуршет» Игоря Баленко).

Компании находятся в состоянии банкротства. Задолженность по кредитам составляет 30,2 млн грн и 74,7 млн грн соответственно – суммарно 104,97 млн грн.

Залогами по кредитам выступали коммерческая недвижимость (магазины и торговые центры), товары в обороте (продукты, напитки), торговое оборудование. Оценочная стоимость обоих активов составляет 57,9 млн грн.

Покупателем прав требования по кредитам выступила компания «Ритейл Кэпитал», заплатившая за них 20,9 млн грн (-80%). Она контролируется Питером Штерном – американским бизнесменом украинского происхождения (родился в Одессе), основателем транспортной компании Express Trade Capital и банка SternBank.

По материалам УБР
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