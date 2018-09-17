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''Укртелеком'' повысит тарифы

''Укртелеком'' повысит тарифы

От “Укртелекома” поступило предложение повысить тарифы на телекоммуникационные услуги в два этапа. Первый ожидается с 1 ноября по 31 декабря 2018.

Соответствующее решение в среду, 19 сентября, приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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В “Укртелекоме” отметили, что действующие тарифы оператора рассчитаны по себестоимости на четвертый квартал 2016-го года и сейчас в городе они ниже себестоимости на 10%, а в селе – на 75%. К слову, документ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции Украины.

По словам директора департамента регуляторного обеспечения “Укртелекома” Андрея Каленского, сроки повышения тарифов зависят от Минюста, ведь на регистрации документ может “провисеть” вплоть до нескольких месяцев. В связи с этим сроки старта повышения могут быть сдвинуты.

Сообщается, что решение содержит утверждение предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признание утратившим силу решение НКРСИ от 28 ноября 2017 года №606.

Отмечается, что “Укртелеком” обратился в комиссию с просьбой о пересмотре тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги еще в июне этого года.

От компании поступило предложение повысить тарифы в два этапа:

  • с 1 ноября по 31 декабря 2018 года на 14%;
  • с 1 января 2019 года на 10,5%.

Также, в первом этапе предложили повысить тариф только для населения, во втором – для всех категорий пользователей, что позволит уравнять тарифы между категориями абонентов в городе и селе.

По материалам Обозреватель
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