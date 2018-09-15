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Минфин провел розыгрыш среди вкладчиков банка Глобус

Минфин провел розыгрыш среди вкладчиков банка Глобус

Финансовый портал «Минфин» провел акцию для вкладчиков Банка Глобус, участвующих в программе «Бонус к депозитам».

Акция проводилась с 1 августа по 31 августа 2018 года. Участие в ней принимали депозитные вклады банка Глобус сроком от 6 месяцев и суммой от 30 тысяч гривен. Победители акции получили денежные призы от 1 000 до 2 000 грн.

Главный приз — 2 тысячи гривен — выиграл Александр из Киева.

«Участвую в программе «Бонус к депозитам» от «Минфина» не первый раз. В этот раз разместил небольшой депозит в банке Глобус по условиям акции. Прошло немного времени и, о чудо, – звонок на мобильный, сообщение о выигрыше и тут же сообщение от портала на e-mail о условиях выплаты! Никогда не выигрывал ни в одной акции, а тут вот так повезло! Спасибо порталу «Минфин» и его команде, организовавшей и поддерживающей данный проект!» – написал Александр.

Еще три вкладчика банка Глобус выиграли по 1 000 гривен.

«Давно пользуюсь сайтом minfin.com.ua, постоянно видел акции о бонусах к депозиту, но процедура подтверждения депозита казалась мне сложной. А когда оформлял новый депозит в банке Глобус, все-таки решил поучаствовать в акции. Как оказалось, ничего сложного в этом нет. Да еще и неожиданно повезло выиграть 1000 грн. Теперь понимаю, что надо было участвовать в акциях раньше)))). Спасибо «Минфину» и банку Глобус» – написал Евгений из Киева.

Призы победителям перечисляются на текущий счет с использованием платежной карты, указанной в ответе на запрос организатора, в течение 10 рабочих дней.

Повысить доходность своих вкладов, как это сделали уже тысячи читателей «Минфина», вы можете, разместив депозит в банке через сайт. С нашей помощью вы дополнительно получите до 2% годовых к базовой процентной ставке. Подробные условия — в разделе «Бонус к депозитам».

По материалам Finance.UA
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