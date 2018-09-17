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Товарооборот между Украной и Германией в агросфере в прошлом году вырос до $847 миллионов

Товарооборот между Украной и Германией в агросфере в прошлом году вырос до $847 миллионов

Товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Германией в 2017 году увеличился на 223,9 млн долл. и составил 846,9 млн долл.

Об этом сказала на выступлении на 15-м ежегодном заседании Немецко-украинского аграрного комитета заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба министерства.

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«Так, отмечается положительная динамика товарооборота сельхозпродукцией, который увеличился на 223,9 млн долл. США и составил 846,9 млн долл. США в 2017 году», – отметила Трофимцева.

Также она акцентировала внимание на эффективном сотрудничестве между двумя странами в рамках двусторонних кооперационных проектов, которые помогают создать устойчивую основу для развития внешней торговли украинского АПК.

Парламентский госсекретарь Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Михаэль Штюбген, со своей стороны, подчеркнул, что правительство ФРГ видит в Украине очень мощного аграрного игрока с большими потенциальными возможностями на глобальном рынке.

Он добавил, что через федеральное министерство внедряются 5 проектов, на которые направляется 1/5 общего бюджета для реализации двусторонних международных проектов.

«В перспективе мы рассматриваем еще много направлений для плодотворного сотрудничества, в частности, сотрудничество в лесохозяйственной отрасли, ветеринарии и подготовке высококвалифицированных специалистов для работы с новейшими агротехнологиями», – резюмировала Трофимцева.

По материалам УКРИНФОРМ
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