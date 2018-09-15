Кредиты месяца в Украине. Выбор редакции

Портал Finance.ua продолжает помогать вам экономить, зарабатывать и просто получать разнообразные выгоды. Вот уже несколько месяцев наш портал предлагает существенные Бонусы к депозитам украинских банков. Взамен получили много положительных отзывов и благодарностей. Спасибо вам!

Но порой в жизни бывают ситуации, когда необходимы и кредитные средства. Выбор кредита – всегда непростая ситуация, в которой важно сделать правильный шаг. Чтобы не оставлять вас один на один со сложным решением, аналитики Finance.ua собрались готовить специальные обзоры.

Каждый месяц будем раскрывать для вас детальные условия лучших, на наш взгляд, предложений по кредитам наличными от украинских банков. Все изменения и акции.

Для тех, кто не желает ждать одобрения от банков. Кому не нужны крупные суммы, а требуется быстрый займ, скажем, «до зарплаты», – готовим и выборку лучших предложений от микрофинансовых организаций (МФО).

Ниже наши фавориты за последний месяц. Начнем с банков:





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Если вас больше интересует быстрый займ «до зарплаты» на карту, тогда вам к МФО:





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Выбрать кредит непросто. Неверный выбор может стать источником проблем. Зато проанализированное предложение поможет в необходимый момент. Сравнить варианты кредитов наличными всегда можно на Finance.ua в один клик: