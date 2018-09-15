В Малайзии задержали экс-премьера за присвоение $628 млн госсредств

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак был задержан по обвинениям в превышении служебных полномочий и коррупции, связанной с переводом 628 миллионов долларов на свой счет с государственной инвестиционной компании Malaysia Development Berhad.

Об этом говорится в заявлении Малайзийской антикоррупционной комиссии.

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Его задержали в среду в полдень, а уже в четверг состоится судебное заседание.

Наджибу предъявлены несколько обвинений, в том числе и связанные с присвоением 628 миллионов долларов государственных средств.