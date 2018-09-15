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В Киеве ограничат движение транспорта на Северном мосту до 28 октября

В Киеве ограничат движение транспорта на Северном мосту до 28 октября

В Киеве до 28 октября частично ограничат движение транспорта на Северном мосту в направлении Троещины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на сообщение “Киевавтодора”.

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Согласно информации, с 5:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через реку Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.

По материалам РБК-Украина
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