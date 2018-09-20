На что украинцы тратят деньги - Госстат (инфографика)

Большую часть заработанных денег украинцы тратят на еду и коммунальные услуги. Суммарно эти две статьи съедают 53,4% семейного бюджета.

К такому выводу пришли аналитики Государственной службы статистки, проанализировав траты населения во II квартале 2018 года.

Так, за последние 4 года структура бюджета среднего украинца сильно изменилась. Если по итогам аналогичного периода 2014 года на еду уходили 37,6% семейного дохода, то сейчас на эти нужды украинцы тратят 42,8% своих доходов. В абсолютных цифрах это порядка 233 млрд. грн.



Упали бюджеты украинцев и на развлечения. В 2014 году на эти нужды они выделяли 4,1% бюджета, а в 2018-м только 3,1%. Зато начала расти доля расходов на отели и рестораны – с 2,7% 4 года назад до 3,1% сейчас.

В целом, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года объем трат украинцев рос. Что объясняется увеличением средних зарплат. Сильнее других выросли статьи «предметы домашнего обихода» и «охрана здоровья» – тут люди стали тратить больше на 12,6 и 10,1% соответственно.

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