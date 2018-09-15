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Дания построит новый мясоперерабатывающий завод в Украине

Дания построит новый мясоперерабатывающий завод в Украине

Гудвелли Украина – компания, в которую инвестирует Дания – планирует строить мясоперерабатывающий завод на территории Ивано-Франковской области.

Переговоры относительно этого строительства велись несколько лет подряд. За размещение завода даже конкурировали районы Ивано-Франковской области.

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Окончательное соглашение о строительстве было подписано весной этого года, 4 мая. Соглашение заключили между представителями компании и местного руководства разных уровней.

Сейчас компания Гудвелли Украина активно работает в области. В Галицком районе уже расположены свинокомплексы компании, поля для выращивания сырья, а в селе Тустань строится биогазовый завод. На новом заводе будет создано около 700 новых рабочих мест.

По материалам Економічна Правда
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