Рынку носимой электроники прогнозируют рост менее чем на 10%

В 2018 году объем мирового рынка носимой электроники увеличится на 6,2% – до 122,6 млн штук со 115,4 млн в 2017-м.

Об этом говорится в исследовании International Data Corporation (IDC).

Если такой прогноз окажется реальностью, 2018-й станет первым годом роста рынка носимых гаджетов менее чем на 10%. Снижение динамики обусловлено сохраняющимся слабым спросом на базовые устройства, которые не поддерживают установку и запуск сторонних приложений.

Вместе с тем эксперты считают, что в 2019 году рынок носимой электроники вернется к двузначным темпам роста и сохранит их в последующие годы за счет “умных” часов и новых форм-факторов. По прогнозам исследователей, в 2022 году поставки устройств в глобальном масштабе достигнут 190,4 млн штук, а до этого времени рынок будет расти в среднем на 11,6% ежегодно.

“Снижение динамики на рынке носимых аппаратов является признаком переходного периода, а не замедленного спроса, – говорит директор по исследованиям рынка носимой электроники в компании IDC Рамон Лламас (Ramon Llamas). – Производители не торопятся отказываться от перового поколения устройств и технологий, предпочитая объединять в экосистему партнеров и приложения для улучшения пользовательских функций, которые выходят за пределы простого подсчета шагов. Носимая электроника завтрашнего дня будет играть более заметную роль в коммуникациях, цифровой медицине, домашнем Интернете вещей и корпоративном секторе”.

Аналитик IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani) говорит, что переход от базовых носимых устройств к смарт-часам идет полным ходом. В результате можно ожидать еще более высокое разнообразие с точки зрения дизайна, набора функций, брендов и цен.

“Fitbit Versa стали первым смарт-часами на массовом рынке, которые рассчитаны на ценовой диапазон до 200 долларов. В ближайшие 6-12 месяцев потребители могут ожидать больше вариантов по такой же цене или дешевле”, – сообщил Убрани.

По прогнозам IDC, мировые поставки “умных” часов в 2018 году вырастут до 72,4 млн штук, составив больше половины (59,1%) мирового рынка носимой электроники. В 2022 году эта доля станет еще больше – 63,6%, а среднегодовые темпы роста этого сегмента в пятилетнем горизонте оцениваются в 13,7%.

Сильнее всего – на 56,3% в год – будет расти сегмент устройств, носимых на ушах. Сюда, помимо аудиоустройств, относятся гарнитуры для занятия спортом и перевода речи с одного языка на другой. Сейчас нетрудно представить, что в ближайшие годы “умный” помощник будет вставлен в уход, отмечают аналитики.