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Названы страны-борцы с экспортной коррупцией

Названы страны-борцы с экспортной коррупцией

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала ежегодный отчет о выполнении Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о противодействии коррупции.

В отчете «Экспорт коррупции-2018» осуществлена оценка мероприятий, к которым прибегают страны-подписанты Конвенции в целях противодействия подкупам и взяткам при экспортных операциях.

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Среди стран, которые активно борются со взяточничеством при экспортных сделках, называют – США, Германию, Великобританию, Италию, Швейцарию, Норвегию и Израиль. Доля мирового экспорта этих стран составляет 27%.

Согласно отчету, почти половина из 44-х стран, подписавших Конвенцию, не имеют или мало применяют механизмы противодействия компаниям и частным лицам, которые предлагают взятки при экспортных сделках и операциях. На эти 22 страны, среди которых Польша, Испания, Турция, Ирландия, Словения и Эстония, приходится в совокупности 39,6% глобального экспорта.

Умеренные усилия в преследовании коррупции выявляют четыре из 44-х стран-подписантов: Австралия, Швеция, Бразилия и Португалия. Конвенция ОЭСР о противодействии коррупции вступила в силу в 1997 году.

По материалам УБР
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