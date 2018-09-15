Оборона, медицина, дороги: как распределят новое финансирование в 2019 году

Госбюджет Украины второй год подряд может стать оборонным. Сильнее всего, согласно законопроекту №9000, должны вырасти расходы на обороноспособность страны — на 17%: с прошлогодних 86,6 млрд. грн. до 101,4 млрд грн. Это было предсказуемо с учетом военных действий, которые ведутся на территории нашей страны (в 2018 году расходы на оборону выросли на четверть). Чиновники больше задумались о людях и чуть меньше о техническом снаряжении войск.

Львиная доля средств Минобороны — 81,6 млрд. грн. — должна использоваться по программе «Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны». Ее финансирование было увеличено на 20,3% (на 16,6 млрд. грн.). В первую очередь дополнительные бюджетные средства пойдут на увеличение зарплат военнослужащим.

Расходы на ремонт, покупку и модернизацию вооружения и военной техники предлагают увеличить лишь на 612,7 млн грн. Всего на эти нужды должно быть направлено порядка 16,97 млрд. грн. То есть рост расходов на вооружение будет отставать от увеличения финансирования личного состава. Что может быть вполне логично не только с точки зрения уровня жизни военнослужащих, но в части планов Украины по вступлению в НАТО. Пока зарплаты наших военных значительно уступают окладам североатлантического альянса.

Дополнительные вливания в свои бюджеты получат и другие силовые структуры. Чиновники предлагают увеличить расходы на Министерство внутренних дел на 25% — до 82,3 млрд грн. Финансирование пограничников должно подрасти на 16% (до 10,8 млрд. грн.), Нацполиции — на 21% (до 29,6 млрд. грн.), СБУ — на 25% (до 9,4 млрд грн.).

Там также ждут повышения зарплат, ближе к уровню военных: представляя бюджет-2019 премьер Владимир Гройсман пообещал, что «военнослужащий будет получать не менее 10 тыс. грн», а в других силовых структурах, по его словам, зарплата будет не менее 9 тыс. грн. Вряд ли кто-то будет противиться таким переменам. Даже МВФ не ограничивал этих расходов, и не требовал экономить на финансировании силовых органов.

Резко увеличится бюджетное финансирование дорожного строительства, что сегодня чрезвычайно актуально для Украины. Госагентство автомобильных дорог Украины в 2019 году из бюджета должно получить почти на 54% больше, чем в 2018-ом — 17,7 млрд. грн.

Куда меньшими темпами власти собираются увеличивать вливания в здравоохранение — только на 10%, на него выделят 92,3 млрд. грн. При этом в распределении бюджетных средств, направляемых на медицину, произошли существенные изменения. Нужно отметить резкое увеличение финансирования по одному из направлений — по первичной медицинской помощи (по линии Национальной службы здоровья Украины). Почти вдвое: если в бюджете-2018 на эти цели закладывали 8,3 млрд грн., то на будущий год — уже 15,3 млрд. грн.

Скорее всего, это связано с проводимой по требованию МВФ медицинской реформой. В его Меморандуме сфера предоставления первичных медицинских услуг должна «получать бюджетное финансирование с учетом количества граждан, которые зарегистрируются у конкретного врача в конкретном медучреждении». По данным Кабмина, на текущий момент порядка 18 млн. украинцев заключили договоры со своими врачами, а к концу этого года ожидается оформление 20 млн. договоров.

Настоящим сюрпризом в новом госбюджете стало серьезное сокращение расходов на коммунальные льготы для населения. Финансирование субсидий в 2019 сокращается на 16 млрд. грн. — до 55,5 млрд грн. Это неумолимо приведет к сокращению числа их получателей. На этом настаивал МВФ вместе с повышением цены на газ для населения. Наш главный кредитор при каждом удобном случае подчеркивал, что за счет такого субсидирования проводилось скрытое финансирование «Нафтогаза», и настаивал на том, чтобы коммунальные тарифы для населения были выведены на рыночный уровень.

В прошлом Меморандуме МВФ был оговорен рост газового тарифа людям на 23,5%, но пока до конца неизвестно, на какую цифру власти выйдут этой осенью. Чиновники пока осторожничают и ее не называют: глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев сегодня заявил лишь, что была достигнута принципиальная договоренность с Фондом — без уточнения сути. Что оставляет надежду на поэтапное повышение газового ценника и сумм в коммунальных платежках.

Распорядителем наибольшей суммы бюджетных средств в 2019 г. будет Министерство социальной политики — на его нужды выделяется свыше 177 млрд. грн. Но только по одной причине — из-за растущего дефицита Пенсионного фонда, который после нового повышения пенсий в следующей году поднимется на 19,5%, и достигнет 166,5 млрд. грн.

Владимир Цхвендиани